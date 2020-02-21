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Источник: ЦСКА и «Локомотив» интересуются форвардом «Брагантино»

10:55
Артур. Фото ФК «Баия»
Артур. Фото ФК «Баия»
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Форвард «Ред Булл Брагантино» Артур может перейти в клуб РПЛ, сообщает Transfermarketweb.

По сведениям источника, 22-летним бразильцем заинтересовались ЦСКА и «Локомотив». Футболист перешел в клуб из «Палмейраса» месяц назад за 5,5 млн евро.

Последний сезон Артур провел в аренде в «Баии». На его счету 10 голов в 55 матчах. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 2 миллиона евро.

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