Источник: ЦСКА и «Локомотив» интересуются форвардом «Брагантино»

Форвард «Ред Булл Брагантино» Артур может перейти в клуб РПЛ, сообщает Transfermarketweb.

По сведениям источника, 22-летним бразильцем заинтересовались ЦСКА и «Локомотив». Футболист перешел в клуб из «Палмейраса» месяц назад за 5,5 млн евро.

Последний сезон Артур провел в аренде в «Баии». На его счету 10 голов в 55 матчах. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 2 миллиона евро.