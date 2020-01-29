Источник: «Челси» продолжает переговоры по Мертенсу

«Челси» все еще пытается приобрести форварда «Наполи» Дриса Мертенса, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Ранее ESPN сообщал, что английский клуб не смог договориться о переходе.

По данным Ди Марцио, лондонский клуб серьезно настроен подписать бельгийца до окончания зимнего трансферного окна. Переговоры по этому поводу продолжаются. Если сделка осуществится, «Челси», вероятно, покинет Оливье Жиру, которым интересуется «Тоттенхэм».

32-летний футболист в текущем сезоне провел 22 матча за «Наполи» и забил девять мячей при четырех голевых передачах.