Источник: «Боруссия» подписала 17-летнего полузащитника «Бирмингема»

Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем подписал контракт с дортмундской «Боруссией». Об этом в своем Twitter сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо. Клубы пока не подтвердили эту информацию.

Ранее сообщалось, что 17-летний футболист подпишет пятилетний контракт. «Бирмингем» получит за него 23 миллиона евро. Игроком также интересовались «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне англичанин провел 42 матча за «Бирмингем» во всех турнирах и забил четыре мяча при трех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.