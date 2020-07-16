Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Источник: «Боруссия» подписала 17-летнего полузащитника «Бирмингема»

16 июля 2020, 16:03
Джуд Беллингем. Фото getfootballnewsgermany.com.
Джуд Беллингем. Фото getfootballnewsgermany.com.
Теги:

Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем подписал контракт с дортмундской «Боруссией». Об этом в своем Twitter сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо. Клубы пока не подтвердили эту информацию.

Ранее сообщалось, что 17-летний футболист подпишет пятилетний контракт. «Бирмингем» получит за него 23 миллиона евро. Игроком также интересовались «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне англичанин провел 42 матча за «Бирмингем» во всех турнирах и забил четыре мяча при трех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир