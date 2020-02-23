Источник: «Боруссия» и «Ювентус» интересуются 17-летним защитником «Порту»

Защитник «Порту» Томаш Эштевеш может летом может перейти в топ-клуб, сообщает Calciomercato.

По сведеним источника, 17-летним португальцем интересуются «Ювентус» и дортмундская «Боруссия». Эштевеш считается одним из самых талантливых защитников в Европе. Сумма выкупа игрока составляет 10 млн евро.

В текущем сезоне Эштевеш провел 10 матчей за вторую команду «Порту».