Источник: «Боруссия» и «Ювентус» интересуются 17-летним защитником «Порту»
23 февраля 2020, 14:41
Защитник «Порту» Томаш Эштевеш может летом может перейти в топ-клуб, сообщает Calciomercato.
По сведеним источника, 17-летним португальцем интересуются «Ювентус» и дортмундская «Боруссия». Эштевеш считается одним из самых талантливых защитников в Европе. Сумма выкупа игрока составляет 10 млн евро.
В текущем сезоне Эштевеш провел 10 матчей за вторую команду «Порту».
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