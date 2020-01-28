СМИ: «Боруссия» договорилась об условиях контракта с Эмре Джаном
28 января 2020, 22:02
Дортмундская «Боруссия» достигла договоренности об условиях личного контракта с полузащитником «Ювентуса» Эмре Джаном, сообщают немецкие СМИ.
По данным Bild, стороны договорились о контракте на четыре года. Для завершения трансфера «Борусии» осталось прийти к соглашению с «Ювентусом» по поводу суммы отступных.
26-летний немец в текущем сезоне провел восемь матчей за «Юве» во всех турнирах. Он не попал в заявку на Лигу чемпионов.
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