Источник: «Борнмут» интересуется экс-нападающим «Челси»

Нападающий «Лиона» Бертран Траоре может продолжить карьеру в «Борнмуте», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести 24-летнего форварда из Буркина-Фасо, т.к. столкнулись с травмами игроков.

Траоре уже выступал в Англии за «Челси» — в 10 матчах АПЛ он забил 2 гола.

В текущем сезоне на счету форварда 16 матчей в чемпионате Франции, в которых он отметился 4 голевыми передачами.