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Источник: «Бавария» связывалась с представителями Фирмину по возможному переходу

14:18
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Форвард «Ливерпуля» Роберту Фирмину может перейти в «Баварию», сообщает Liverpool Echo.

По сведениям источника, немецкий клуб связался с представителями 28-летнего бразильца, чтобы обсудить возможный трансфер.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет подписать нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера.

В текущем сезоне Фирмину провел 27 матчей в АПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. В семи встречах Лиги чемпионов форвард сделал четыре голевых паса.

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