Источник: Балотелли во "Фламенго" получит 5,4 миллиона подъемных

Нападающий Марио Балотелли получит 5,4 миллиона евро подъемных при подписании контракта с "Фламенго", сообщает журналист Николо Скира в Twitter. Зарплата его составит порядка 4 миллионов евро в год. Он подпишет контракт до конца 2021 года.

Таким образом, за 2,5 года в Бразилии итальянский форвард заработает 15,4 миллиона.

Балотелли находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был "Марсель", за который 29-летний игрок провел во второй половине сезона-2018/19 15 матчей и забил 8 голов в лиге 1.