Источник: «Атлетико» после неудачи с Кавани хочет подписать Ляказетта

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт может перейти в «Атлетико», сообщает Sky Sports.

28-летний француз является приоритетной целью мадридцев после того, как они не смогли договориться с нападающим «ПСЖ» Эдинсоном Кавани.

В текущем сезоне Ляказетт провел 16 матчей в АПЛ, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. В трех играх Лиги Европы француз забил один гол.