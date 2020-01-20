Источник: «Атлетико» после неудачи с Кавани хочет подписать Ляказетта
20 января 2020, 15:15
Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт может перейти в «Атлетико», сообщает Sky Sports.
28-летний француз является приоритетной целью мадридцев после того, как они не смогли договориться с нападающим «ПСЖ» Эдинсоном Кавани.
В текущем сезоне Ляказетт провел 16 матчей в АПЛ, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. В трех играх Лиги Европы француз забил один гол.
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