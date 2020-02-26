Источник: «Арсенал» готов начать переговоры с Обамеянгом

«Арсенал» намерен начать переговоры с форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб готов выслушать пожелания по продлению контракта 30-летнего габонца, чтобы не потерять игрока бесплатно. Ранее форвард отложил продление соглашения, которое рассчитано до лета 2021 года.

Сообщается, что Обамеянг может попросить зарплату в 420 тысяч евро в неделю — примерно столько получает хавбке Месут Езил. Ранее нападающий искал возможность покинуть клуб.

В текущем сезоне Обамеянг провел 25 матчей в АПЛ, в которых забил 17 голов. В 5 встречах Лиги Европы форвард забил два гола.