«Интер» вслед за Лукаку и Янгом может подписать еще одного игрока «МЮ»

«Интер» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Тахиту Чонгу, утверждает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. Контракт 20-летнего голландца истекает этим летом, и он имеет право вести переговоры с другими клубами. Агент Чонга приехал в штаб «Интера» для проведения переговоров.

Чонг в нынешнем сезоне провел 7 игр за основную команду, а также отметился 5 голами в 5 играх молодежного первенства АПЛ.

В «Интере» на данный момент выступают уже два бывших футболиста «МЮ» — Эшли Янг и Ромелу Лукаку.