«Интер» включился в борьбу за Вернера
19 мая 2020, 11:49
Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер может перейти в «Интер», сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, миланский клуб включился в борьбу за 24-летнего немца. Представителя клуба находятся в постоянном контакте с окружением игрока.
Ранее сообщалось об инетересе к Вернеру со стороны «Ливерпуля», однако английский клуб взял паузу в переговорах.
В текущем сезоне на счету Вернера 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал 10 результативных передач.
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