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«Интер» проявляет интерес к Дзюбе. Его назвали главным героем ЧМ-2018

17 октября 2019, 12:10
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Интере», утверждает Il Giornale. По информации СМИ, итальянский клуб рассматривает варианты с усилением линии нападения в связи с травмой форварда Алексиса Санчеса, который выбыл до конца года.

«Интер» готов приобрести нового форварда уже в январе 2020-го, потому что Антонио Конте хочет увеличить количество форвардов в команде.

31-летний Дзюба попал в список интересов миланской команды вместе с: Оливье Жиру («Челси») и Марио Манджукич («Ювентус»), но последний уже согласовал контракт с «Миланом».

— Еще одной целью «Интера» является россиянин Артем Дзюба, который стал главным героем последнего чемпионата мира, — пишет Il Giornale. — Его контракт с «Зенитом» истекает в июне.

В текущем сезоне Дзюба провел 14 матчей за «Зенит», забил 6 голов и отдал 7 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 16 миллионов евро.

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