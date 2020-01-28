«Интер» объявил о переходе Эриксена

Полузащитник Кристиан Эриксен перешел в «Интер», сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Тоттенхэм».

Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года. Его соглашение со «шпорами» истекало в конце нынешнего сезона. Детали сделки не разглашаются.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер Эриксена за 20 миллионов евро. 2 миллиона из этой суммы получит «Аякс». Из этого клуба датчанин и перебрался в Лондон в 2013 году.

По данным СМИ, 27-летний полузащитник с зарплатой 10 миллионов евро в год станет вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков серии А после Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 28 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 передачи во всех турнирах.