«Интер» не намерен отпускать Шкриньяра в «Манчестер Сити»
9 сентября 2019, 13:12
«Интер» рассчитывает на защитника Милана Шкриньяра и не будет его продавать, сообщают итальянские СМИ. Ранее была информация об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».
Как информирует Tuttosport, главный тренер нерадзурри Антонио Конте рассматривает футболиста как игрока стартового состава. Несмотря на интерес «Сити», в клубе намерены отклонить все предложения, даже если английский клуб будет готов заплатить прописанные в контракте 60 миллионов евро.
24-летний словак в текущем сезоне провел два матча за «Интер».
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