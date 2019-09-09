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«Интер» не намерен отпускать Шкриньяра в «Манчестер Сити»

9 сентября 2019, 13:12
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«Интер» рассчитывает на защитника Милана Шкриньяра и не будет его продавать, сообщают итальянские СМИ. Ранее была информация об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».

Как информирует Tuttosport, главный тренер нерадзурри Антонио Конте рассматривает футболиста как игрока стартового состава. Несмотря на интерес «Сити», в клубе намерены отклонить все предложения, даже если английский клуб будет готов заплатить прописанные в контракте 60 миллионов евро.

24-летний словак в текущем сезоне провел два матча за «Интер».

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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