«Интер» не готов приобретать Юмтити и рассматривает возможность аренды

«Интер» отказался приобретать защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, миланский клуб готов взять 26-летнего француза только в аренду, а не в рамках сделки по переходу форварда Лаутаро Мартинеса. Каталонцы ищут возможность приобрести аргентинского нападающего, используя при этом возможность обмена на других игроков.

В текущем сезоне Юмтити провел 16 матчей во всех турнирах, в которых заработал 4 желтые карточки.