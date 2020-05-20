«Интер» не будет выкупать Мозеса у «Челси»
20 мая 2020, 23:13
Нападающий «Интера» Виктор Мозес вернется в «Челси», сообщает Football Italia.
По сведениям источника, миланцы не готовы заплатить за 29-летнего нигерийца 12 млн евро, чтобы выкупить игрока у «Челси». Итальянский клуб хочет получить от лондонцев скидку, однако англичане не собираются снижать цену.
Мозес перешел в «Интер» зимой 2020 года на правах аренды до конца сезона-2019/20. На счету нигерийца 1 результативная передача в 7 матчах за команду из Милана.
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