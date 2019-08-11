"Интер" интересуется Ракитичем

"Интер" хочет подписать полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, сообщает Diario Sport.

Итальянцы готовы осуществить трансфер хавбека, в случае если его не включат в сделку по нападающему Неймару. В прошлом сезоне 31-летний Ракитич сыграл в 54 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.

Трансферная стоимость хорвата, по данным transfermarkt, cоставляет 40 миллионов евро, а его контракт с каталонским клубом будет действовать до 30 июня 2021 года.

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