Икарди предпочитает «Ювентус» «Наполи», жена требует от «Интера» разрешить ему тренироваться с первой командой

Появились новые данные о ситуации с форвардом «Интера» Мауро Икарди.

Ранее стало известно, что предложение по аргентинцу сделал «Наполи». Однако, как сообщает Football Italia, он все же считает приоритетным вариантом «Ювентус». При этом указано, что его переход в состав чемпионов Италии выглядит маловероятным.

Кроме того, его жена и агент Ванда Нара направила в «Интер» запрос о том, чтобы ему разрешили участвовать в тренировках и тактических занятиях первой команды. Ранее стало известно, что клуб не рассчитывает на него и не планирует использовать в матчах.

В прошлом сезоне 26-летний Икарди провел 37 матчей за «Интер», забил 17 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт форварда с «нерадзурри» действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.

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