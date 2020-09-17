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Игуаин покинул «Ювентус»

21:24
Гонсало Игуаин. Фото ФК "Ювентус".
Гонсало Игуаин. Фото ФК "Ювентус".
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«Ювентус» расстался с нападающим Гонсало Игуаином. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Стороны досрочно прекратили действие контракта. Ранее сообщалось, что аргентинец перейдет в «Интер Майами».

32-летний футболист выступал за «Юве» с 2016 года с перерывами на аренду в «Милан» и «Челси». С командой он трижды выиграл чемпионат Италии и дважды — Кубок страны.

Всего он провел за команду 149 матчей и забил 66 мячей при 16 голевых передачах.

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