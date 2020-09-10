Игуаин может стать игроком клуба Бекхэма в США

«Интер Майами» договорился с нападающим Гонсало Игуаином о подписании двухлетнего контракта, сообщает Gazzetta Dello Sport. В текущее трансферное окно клуб Дэвида Бекхэма уже подписал бывшего партнера Игуаина по «Ювентусу» Блеза Матюиди.

Ранее стало известно, что новый тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не видит 32-летнего форварда в своей команде. Туринцы пытаются разорвать контракт с аргентинцем, чтобы он в ближайшее трансферное окно покинул клуб.

В минувшем сезоне серии А Игуаин провел 32 матча, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.