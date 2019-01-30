22:33 30 января | Футбол — Трансферы

Игрока "Бока Хуниорс" сняли с клубного автобуса. Он переходит в "Зенит"?

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Полузащитник "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос в ближайшее время перейдет в "Зенит". Как сообщает TyC Sports, 23-летнему колумбийцу сообщили о том, что сделка по нему закрыта, перед посадкой в клубный автобус. "Бока Хуниорс" направлялась на матч чемпионата Аргентины против "Сан-Мартин".

Ранее сообщалась, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро. 

В текущем сезоне Барриос провел за "Бока Хуниорс" 6 матчей в чемпионате Аргентины. На его счету 17 игр за сборную Колумбии, с которой он принял участие в чемпионате мира-2018.

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