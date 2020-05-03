Игрок сборной Греции Яннулис: «Об интересе «Локомотива» читаю в прессе. Человека, который представляется моим агентом, не знаю»

Футболист Димитриос Яннулис, а также его агент Василис Панагиотакис прокомментировали «СЭ» информацию Telegram-канала «Инсайды от Карпа» об интересе к 24-летнему левому защитнику ПАОК и сборной Греции со стороны «Локомотива».

— Василис, что скажете об этой информации? И кто такой Джеки Муал, который в российской прессе подтверждает интерес «Локо» в качестве агента Яннулиса?

— Первое: я не знаю, кто такой этот Джеки Муал. Он что-то говорил зимой, тогда мы промолчали, но этот человек продолжает давать комментарии. Уточните у самого футболиста, кто у него агент. Он меня, кстати, тоже спрашивал об этом Джеки. Второе: с футболистом по поводу «Локомотива» никто не общался, к нам обращений не поступало. Третье: вы знаете, что владелец ПАОК Иван Саввиди из России. У него наверняка есть прямой контакт с «Локомотивом». Но, повторюсь, до меня информация пока не доходила.

— Господин Муал говорит также об интересе к Яннулису из Франции. Хотя бы это правда?

— Об этом известно уже полтора года, он мог прочитать в прессе. «Ренн» действительно проявляет интерес. Послушайте, Димитрис — игрок сборной, конечно, по нему есть предложения. От «Сампдории», «Аталанты», «Вальядолида», «Реала Сосьедад»... Но до сих пор ПАОК не планировал продажу. Посмотрим, не изменится ли что-то в связи с пандемией.

Звоним Яннулису.

— Мой агент действительно Василис Панагиотакис, мистера Муала я не знаю, — говорит защитник ПАОК.

— Что вам известно об интересе «Локомотива»?

— Я читал об этом в газетах, мне лично ничего по этому поводу не говорили.

— Но вам было бы интересно попробовать себя в российском чемпионате?

— Сейчас нет смысла об этом рассуждать. Самое главное — позиция ПАОК, которую я уважаю. Если клуб решит расстаться со мной, только в этом случае можно будет говорить о моих мыслях на счет будущего. (Константин Алексеев)