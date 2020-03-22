Ибрагимович намерен уйти из «Милана»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович планирует покинуть команду по окончании сезона, сообщают итальянские СМИ.

По данным Sport Mediaset, швед недоволен увольнением директора клуба Звонимира Бобана. Ранее сообщалось, что команду может покинуть и другой директор Паоло Мальдини. В связи с этим нападающий отказывается продлить контракт. Соглашение истекает в конце сезона. Контракт будет автоматически продлен в случае попадания в Лигу чемпионов, но сейчас «Милан» вне зоны ЛЧ и будущее сезона в Италии под вопросом из-за коронавируса. Ранее появилась информация, что футболист может завершить карьеру.

38-летний Златан Ибрагимович в текущем сезоне провел 10 матчей за «Милан» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.