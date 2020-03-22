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Ибрагимович намерен уйти из «Милана»

22 марта 2020, 12:13
Златан Ибрагимович. Фото AS.
Златан Ибрагимович. Фото AS.
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович планирует покинуть команду по окончании сезона, сообщают итальянские СМИ.

По данным Sport Mediaset, швед недоволен увольнением директора клуба Звонимира Бобана. Ранее сообщалось, что команду может покинуть и другой директор Паоло Мальдини. В связи с этим нападающий отказывается продлить контракт. Соглашение истекает в конце сезона. Контракт будет автоматически продлен в случае попадания в Лигу чемпионов, но сейчас «Милан» вне зоны ЛЧ и будущее сезона в Италии под вопросом из-за коронавируса. Ранее появилась информация, что футболист может завершить карьеру.

38-летний Златан Ибрагимович в текущем сезоне провел 10 матчей за «Милан» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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