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Холанн остается главной трансферной целью «Реала»

13 октября 2020, 16:49
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Нападающий «Боруссии» Эрлин Холлан остается главной трансферной целью «Реала», сообщает Marca.

По данным источника, мадридцы давно уже давно следят за 20-летним норвежцем, однако пандемия коронавируса не позволила совершить сделку этм летом. К тому же, «Реал» попытается сбить цену за форварда, на данный момент испанцы не готовы платить более 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанн провел 3 матча, забил 4 мяча и отдал голевую передачу.

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