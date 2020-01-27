Хавбек «Славии» близок к переходу в «Вест Хэм». Летом он отказал «Спартаку»
27 января 2020, 19:33
Полузащитник пражской «Славии» и сборной Чехии Томаш Соучек может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает Guardian. По информации СМИ, «Вест Хэм» близок к завершению сделки по трансферу 24-летнего футболиста.
В «Славии» рассчитывают, что получат за Соучека около 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что летом 2019-го «Динамо» и «Спартак» хотели видеть чешского игрока у себя в составах, но Томаш отказался переезжать в Россию
В текущем сезоне Соучек провел 26 матчей за «Славию», забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 10 миллионов евро.
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