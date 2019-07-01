Хасон стал одноклубником Черышева

Нападающий Давид Ремесейро Хасон перешел из "Леванте" в "Валенсию", сообщает официальный сайт "летучих мышей". 24-летний испанец подписал контракт до 30 июня 2022 года. Сумма отступных за футболиста составит 35 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Хасон принял участие в 34 матчах "Леванте", забил два гола и отдал пять голевых передач.
Ранее "Валенсия" объявила о подписании контракта с нападающим Денисом Черышевом.
COMUNICADO OFICIAL |— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 1 июля 2019 г.
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