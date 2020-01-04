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Халльфредссон стал игроком «Падовы»

4 января 2020, 21:16
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Исландский полузащитник Эмиль Халльфредссон перешел в «Падову», сообщает официальный сайт итальянского клуба. Контракт будет действовать до 30 июня 2022 года. Команда выступает в серии С.

Футболист перешел на правах свободного агента. 35-летний исландец в прошлом сезоне выступал за два клуба серии А — «Фрозиноне» (семь матчей) и «Удинезе» (три матча, один гол). Ранее он также играл за «Верону», «Реджину» и «Барнлси».

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