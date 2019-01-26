Хадсон-Одои попросил "Челси" отпустить его в "Баварию"

Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои попросил клуб отпустить его. Как сообщает Sky Sports, 18-летний форвард хочет перебраться в "Баварию", которая им интересуется, но встречала до сих пор отказ "Челси" отпускать игрока.

Сам форвард отказался продлевать контракт с "Челси" и попросил его продать. Договор Хадсона-Одои с лондонцами рассчитан до лета 2020 года. Сумма трансфера может составить 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в чемпионате Англии Хадсон-Одои провел всего три матча. В Лиге Европы на его счету четыре матча и один гол.