Гус Тил - о "Спартаке": "Я хотел играть в топ-клубе"

Новичок "Спартака" Гус Тил рассказал о первых впечатлениях от клуба. 21-летний игрок подписал с красно-белыми контракт на четыре года.

– Испытываю самые позитивные эмоции, – цитирует Тила официальный сайт москвичей. – Чувствую, что сделал важный шаг в жизни. "Спартак" – действительно большой клуб, и я надеюсь, что смогу проявить себя здесь с самой лучшей стороны. Уже успел познакомиться с парнями, с которыми предстоит выходить на поле плечом к плечу.

– Почему выбрали именно "Спартак"? Ведь за вами охотились многие клубы...

– Я много с кем консультировался, принимая это решение. Общался с главным тренером и людьми, которые окружают клуб. Многое узнал о "Спартаке": в какой футбол он играет, как хочет играть в будущем, какие цели и задачи перед собой ставит. Для меня стало очевидно, что это самая титулованная и популярная команда в России. Я хотел играть в топ-клубе, а "Спартак" как раз таковым является.