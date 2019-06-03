Гризманн прокомментировал слухи о своем будущем

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после товарищеского матча против Боливии (2:0) признался журналистам, что еще не знает, где продолжит карьеру, сообщает sport.es. Ранее 28-летний форвард заявил, что покинет "матрасников" летом.

– Мое будущее? Я не знаю, это очень хороший вопрос. Посмотрим, всему нужно свое время. Мне всегда нравится приезжать в сборную. Мало кому выпадает такая честь – защищать цвета национальной команды, – приводит слова Гризманна sport.es.

Гризманн играет за "Атлетико" с 2014 года. В сезоне-2018/19 он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 150 миллионов евро.

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