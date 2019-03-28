Гризманн пожелал Эрнандезу удачи в "Баварии"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн пожелал удачи защитнику Люке Эрнандезу. 23-летний француз присоединится к мюнхенцам 1 июля. Его контракт с немецким клубом рассчитан на пять лет.

- Грустно видеть твой уход, мой друг. Желаю тебе всего наилучшего в новом клубе. И пусть твое колено поправляется, мой друг, - написал Гризманн в своем Инстаграме.

Ранее сообщалось, что "Бавария" заплатит за Эрнандеза 85 миллионов евро. Его зарплата в мюнхенском клубе составит 13 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Эрнандез провел 22 матча за "Атлетико" и забил 1 гол.

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