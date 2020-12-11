Гранды АПЛ заинтересованы в трансфере Бэйли
Нападающий «Байера» Леон Бэйли в зимнее трансферное окно может перебраться в Англию, сообщает Daily Mail.
По данным источника, на 23-летнего ямайца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Сумма сделки может составить 35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Бэйли провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю