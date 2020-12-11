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Гранды АПЛ заинтересованы в трансфере Бэйли

11 декабря 2020, 12:58
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Нападающий «Байера» Леон Бэйли в зимнее трансферное окно может перебраться в Англию, сообщает Daily Mail.

По данным источника, на 23-летнего ямайца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Сумма сделки может составить 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бэйли провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.

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