Гордюшенко продолжит карьеру в «Торпедо»
13 февраля 2020, 18:17
Нападающий ЦСКА Астемир Гордюшенко перешел в «Торпедо», об этом сообщается на официальном сайте ЦСКА.
Гордюшенко стал автором первого гола на ВЭБ Арене, а всего сыграл за ЦСКА 19 матчей. ЦСКА поблагодарил Гордюшенко за годы, отданные клубу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
Автор первого гола на #ВЭБарена Астемир Гордюшенко покинул армейский клуб. Сегодня #ЦСКА и московское «Торпедо» согласовали трансфер воспитанника красно-синих: https://t.co/8fKHHqTvo8 pic.twitter.com/UjCIHsZy3D— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 13, 2020
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