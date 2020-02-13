Гордюшенко продолжит карьеру в «Торпедо»

Нападающий ЦСКА Астемир Гордюшенко перешел в «Торпедо», об этом сообщается на официальном сайте ЦСКА.

Гордюшенко стал автором первого гола на ВЭБ Арене, а всего сыграл за ЦСКА 19 матчей. ЦСКА поблагодарил Гордюшенко за годы, отданные клубу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.