Годин близок к уходу из «Интера»

Защитник «Интера» Диего Годин близок к уходу из клуба, сообщает FCInterNews. 34-летним защитником интересуется «Кальяри», который уже достиг с ним предвартельного соглашения.

Островитяне предлагают Годину контракт на три сезона с годовой зарплатой 2,5 миллиона евро плюс бонусы.

«Интер» на данный момент ищет возможности разгрузить зарплатную ведомость.

Годин перешел в «Интер» летом прошлого года из «Атлетико». На его счету 36 матчей и 2 мяча во всех турнирах.