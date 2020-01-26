Генеральный директор «Интера» высказался о переходе Эриксена из «Тоттенхэма»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что 27-летний полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен перейдет в миланский клуб в ближайшие дни.

— Эриксен? Мы ничего не скрываем, в последнее время вели переговоры с «Тоттенхэмом», — цитирует Goal.com Маротту. — Я настроен оптимистично, надеюсь, мы придем к соглашению как можно быстрее. Уверен, что это должно состояться в ближайшие дни.

Также, Goal.com называет возможную причину задержки в переговорах: «Тоттенхэм» пока не нашел замену 27-летнему датчанину.

В сезоне-2019/20 Эриксен провел 28 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, на его счету 3 забитых мяча и 3 результативных передачи.