Гендиректор «Шахтера» Палкин назвал игрока, который первым уйдет за большие деньги

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что защитник «горняков» Додо в ближайшее время покинет клуб за большие деньги.

«У нас же стратегия простая — мы берем молодых ребят и доводим их до топ-уровня. Додо мы отдали в его клуб в Португалии. Он побыл у Каштру сезон, он его знал. Он играл себе, а сегодня по нему и «Бавария» выходила, и другие клубы интересуются. Думаю, он один из первых, кто уйдет за большие деньги», — сказал Палкин в интервью украинского телеканала «Футбол 1».

В нынешнем сезоне УПЛ Додо провел 10 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает 22-летнего бразильца в 10 миллионов евро.