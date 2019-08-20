Газизов откровенно рассказал о подробностях перехода Зинченко в «Манчестер Сити»

Генеральный директор «Уфа» Шамиль Газизов раскрыл подробности трансфера защитника Александра Зинченко из уфимского клуба в «Манчестер Сити».

— Очень хорошо сработал Алан Прудников, один из агентов Зинченко, — рассказал Газизов в передаче Нобеля Арустамяна «Инсайдеры». — Они подготовили видео для «Манчестер Сити», Гвардиола посмотрел и сказал: «Окей, мне этот парень нравится, надо наблюдать за этим парнем, работайте». Приезжали, cмотрели наши матчи, честно, сам до конца не верил в происходящее. Все думали, что мы хайпуем.

Представитель «Манчестер Сити» приехал сюда, мы общались, а документы подписали в Барселоне. «Борнмут» предлагал за него 8 миллионов евро, готовы были даже приехать главный тренер и спортивный директор, но Саня отказался. Держим за него кулаки. Общается со многими игроками, но больше всего с Сергеем Тартышным. Зинченко в качестве болельщика? Посмотрим, хотелось бы, чтобы он приехал сюда с каким-то скубком.

Футболист сборной Украины перешел в «Сити» из российского клуба в 2016 году, в сезоне-2016/17 выступал на правах аренды в ПСВ. Зинченко — двукратный чемпион Англии, обладатель двух Кубков лиги и Кубка Англии.