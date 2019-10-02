Габигол отклонил два предложения из Китая

Нападающий «Интера» Габриэл Барбоза, выступающий на правах аренды за «Фламенго», отклонил два выгодных предложения из чемпионата Китая, сообщает Calciomercato. Форварду предлагали контракты «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бэйцзин Гоань».

Бразилец хочет дождаться переговоров Фламенго" с «Интером». Форвард не потерял надежды проявить себя в Европе. С 18 голами он возглавляет снайперскую гонку в чемпионате Бразилии. Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего бразильца в 18 миллионов евро.

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