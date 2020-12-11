Габигол может перейти в «Барселону»
Нападающий «Фламенго» Габигол в зимнее трансферное окно может стать игроком «Барселоны», сообщает TNT Sports.
По данным источника, 24-летний бразилец уже решил, что покинет клуб, остается лишь выбрать, где продолжить карьеру. Ранее в СМИ была информация, что форвардом активно интересуется «Бока Хуниорс».
В нынешнем сезоне бразильской серии А Габигол сыграл в 11 играх и отличился 5 раз.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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