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Габигол может перейти в «Барселону»

11 декабря 2020, 10:08
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Нападающий «Фламенго» Габигол в зимнее трансферное окно может стать игроком «Барселоны», сообщает TNT Sports.

По данным источника, 24-летний бразилец уже решил, что покинет клуб, остается лишь выбрать, где продолжить карьеру. Ранее в СМИ была информация, что форвардом активно интересуется «Бока Хуниорс».

В нынешнем сезоне бразильской серии А Габигол сыграл в 11 играх и отличился 5 раз.

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