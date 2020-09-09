«Фулхэм» арендовал вратаря «ПСЖ» Ареола

Вратарь «ПСЖ» Альфонс Ареола продолжит карьеру в «Фулхэме», сообщает официальный сайт парижан. 27-летний голкипер арендован лондонцами до конца сезона-2020/21 с правом выкупа.

Текущий контракт Ареола с «ПСЖ» истекает в 2023 году.

Прошлый сезон Ареола начал в парижском клубе (4 матча, 3 пропущенных мяча), но осенью отправился в аренду в «Реал», где провел 9 игр и пропустил 11 голов.

В прошлом сезоне ворота «Фулхэма» в чемпионшипе защищали Марек Родек (36 матчей) и Маркус Беттинелли (14 матчей).