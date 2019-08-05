Форвард сборной Аргентины Бенедетто перешел из "Боки Хуниорс" в "Марсель"

Нападающий Дарио Бенедетто перешел из "Боки Хуниорс" в "Марсель", сообщает официальный Twitter французской команды. Сроки соглашения с 29-летним аргентинцем не уточняются.
Бенедетто в прошлом сезоне выстпал за "Боку Хуниорс", где провел в общей сложности 76 матчей и забил 46 голов. Форвард является игроком сборной Аргентины. В составе национальной команды принял участие в 5 играх, но не отметился результативными действиями.
𝗔̶𝗻̶𝗻̶𝗼̶𝗻̶𝗰̶𝗲̶ Bienvenue @PipaBenedetto 💙🇦🇷#OMnation #DaríoestOlympien pic.twitter.com/5tJkWgHwh4— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 5, 2019
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