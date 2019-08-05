Форвард сборной Аргентины Бенедетто перешел из "Боки Хуниорс" в "Марсель"

Нападающий Дарио Бенедетто перешел из "Боки Хуниорс" в "Марсель", сообщает официальный Twitter французской команды. Сроки соглашения с 29-летним аргентинцем не уточняются.

Бенедетто в прошлом сезоне выстпал за "Боку Хуниорс", где провел в общей сложности 76 матчей и забил 46 голов. Форвард является игроком сборной Аргентины. В составе национальной команды принял участие в 5 играх, но не отметился результативными действиями.