Флорентино Перес: "Возвращение Роналду? Криштиану там, где он есть сейчас, у него все хорошо"

Президент "Реала" Флорентино Перес отметил, что испанский клуб не будет пытаться подписать нападающего Криштиану Роналду из "Ювентуса". Журналисты после назначения Зинедина Зидана на пост главного тренера задали руководителю "галактикос" вопрос о том, сможет ли француз убедить форварда вернуться в Испанию.

- Криштиану там, где он есть сейчас, у него все хорошо, - приводит Cadena Ser слова Переса.

Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус" летом 2018 года, мадридцы получили за трансфер 100 миллионов евро.