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Флорентино Перес присылал совету директоров «Реала» сообщения с призывами купить Мбаппе

25 октября 2019, 18:26

Президент «Реала» Флорентино Перес остался впечатлен игрой форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Брюгге» (5:0). Француз оформил хет-трик.

Как сообщает Daily Mail, Перес по ходу встречи отправлял сообщения членам совета директоров мадридцев: «Видели игру Мбаппе? Во втором тайме он сделал хет-трик в ворота того же «Брюгге», что сковал нас на «Сантьяго Бернабеу». Это приобретение поставит клуб на ноги и вернет его на вершину как минимум на 10 лет».

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году на правах аренды с обязательным выкупом в 180 миллионов евро. Это второй по величине трансфер в истории футбола. Дороже него стоил только его одноклубник Неймар, которого «ПСЖ» купил у «Барселоны» в том же году за 222 миллиона.

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