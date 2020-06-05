Флик считает, что Вернер будет хорошим приобретением для «Челси»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал информацию о том, что форвард «Лейпцига» Тимо Вернер перейдет в «Челси».

«Это решение Тимо, и нужно уважать его, — цитирует тренера Get German Football News. — Если эта информация правдива, то «Челси» сделал очень хорошее приобретение.

До этого сообщалось, что английский клуб заплатит за 24-летнего немца 60 миллионов евро. Вернер получит контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год и возможными бонусами за выступления, который будет действовать до конца июня 2025 года.

На счету футболиста 31 гол и 12 результативных передач в 40 матчах за «Лейпциг» в сезоне-2019/20.