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«Фламенго» выкупил контракт Габигола у «Интера»

28 января 2020, 18:15
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«Фламенго» выкупил контракт форварда Габриэла Барбозы по прозвищу «Габигол» у «Интера». Об этом сообщает официальный Twitter бразильского клуба. Соглашение будет действовать до 2024 года.

По информации в СМИ, сумма трансфера составила 16,5 миллиона евро. Также «Интер» получит 20 процентов от следующего трансфера бразильца.

23-летний Габриэл Барбоза выступал за «Фламенго» на правах аренды с января 2019 года, на его счету 34 гола и 11 результативных передач в 43 матчах за команду. В прошлом сезоне он выиграл с командой чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

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