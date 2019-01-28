17:15 | Футбол — Трансферы

Финалист Кубка России-17/18 Акбашев стал игроком "Рубина"

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Полузащитник Роман Акбашев подписал контракт с "Рубином" до мая 2022 года, сообщает официальный сайт казанской команды.

Выступал за команды "КАМАЗ", кировское "Динамо", "Волгарь" и "Авангард".

В текущем сезоне в 23 матчах за "Авангард" в Олимп-ФНЛ забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

Все о трансферах – здесь

 

 

Дополнительная информация

http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/8582

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