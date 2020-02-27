ФИФА ввела ограничения на аренды

ФИФА на своем официальном сайте сообщила об изменениях в правилах трансферов. Будет введено ограничение на количество арендованных игроков.

Сообщается, что ограничение вступит в силу с июля 2020 года. В сезоне-2020/21 будет допускаться не более восьми международных аренд в одной команде. С сезона-2022/23 это количество уменьшится до шести. При этом ограничиваться будет и количество аренд между одним и тем же клубом — их должно быть не больше трех «на вход» и «на выход».

Что касается внутренних соревнований, то у федераций, входящих в ФИФА будет три года, чтобы ввести систему ограничения, которая будет соответствовать регламенту, действующему на международном уровне.

Также создан фонд, призванный обеспечить выплату компенсации за обучение игроков, так как эта выплата не всегда осуществляется в действительности. Фонд будет финансироваться благодаря комиссии в один процент от суммы трансферов.