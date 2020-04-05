Фалькао не согласен на урезание зарплаты из-за коронавируса и может перейти «Аль-Садд»

Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао может перейти в катарский «Аль-Садд», сообщает Ajansspor.

По сведениям источника, 34-летний колумбиец не согласен на урезание зарплаты из-за пандемии коронавируса и хочет покинуть турецкий клуб. Представители «Аль-Садда» уже провели встречу с 34-летним колумбийцем. В случае перехода форвард будет получать 10 млн евро в год. Главным тренером «Аль-Садда» является экс-полузащитник «Барселоны» Хави.

В текущем сезоне Фалькао провел за 14 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.