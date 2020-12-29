Фалькао может продолжить карьеру на Ближнем Востоке или в MLS
04:40
«Галатасарай» хочет в зимнее трансферное окно расстаться с нападающим Радамелем Фалькао. Как сообщает Foot Mercato, форвард может продолжить карьеру на Ближнем Востоке или в MLS.
Ранее стало известно, что в стамбульском клубе недовольны частыми травмами 34-летнего колумбийца, который зарабатывает 5 миллионов евро в год.
В этом сезоне Фалькао забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в 6 матчах чемпионата Турции.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю